Meer cruciale systemen plat door problemen met DigiD, capaciteit nu toch omhoog

Mensen die donderdagochtend belastingaangifte willen doen, hebben nog steeds grote moeite met inloggen via DigiD. Sinds woensdag is het in principe mogelijk om online de vooraf ingevulde belastingaangifte door te geven, maar in de praktijk is het systeem regelmatig overbelast en komen mensen die willen inloggen er vaak niet doorheen bij de fiscus. Maar ook studenten, pgb-houders, ondernemers en verzekerden zijn de dupe, net als mensen die informatie over hun pensioen of schuldhulp ontvangen.

Hinder

,,Het klopt dat gebruikers momenteel hinder ondervinden van de problemen met DigiD”, zegt een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank die onder meer gaat over de persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb’s). ,,Mensen regelen vaak tussen de eerste en tiende dag van de maand hun declaraties en dat kan nu tijdelijk lastiger zijn. We willen erop wijzen dat ook declareren via de post een optie is, mocht dit heel lang duren.”

Een zegsman van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meldt dat studenten ‘enige last’ hebben van deze situatie, maar volgens hem is het niet zo dat er helemaal niet kan worden ingelogd. ,,We zijn niet de enige met problemen. Iedereen vindt wellicht dat er iets aan gedaan moet worden, maar wij gaan er niet over. We kunnen momenteel alleen afwachten tot het beter wordt en onze dienstverlening zo goed mogelijk op peil houden.”

Ook de grote zorgverzekeraar CZ bevestigt dat verzekerden ‘nauwelijks of niet’ kunnen inloggen via DigiD. Het probleem ligt bij de uitvoerder van dat systeem, de omvang hebben wij geen zicht op. We kunnen alleen hopen dat het zo snel mogelijk weer werkt en er wat ruimte komt voor verzekerden om hun zaken te doen.”

Alle registertaken van de Kamer van Koophandel gaan ook via DigiD. Denk aan inschrijvingen, voorbereiding van inschrijving, wijzigingen in het Handelsregister en UBO-opgaves. Daar wordt per dag een paar duizend keer gebruik van gemaakt. Gisteren lag dat aantal beduidend (40 procent) lager. ,,Het is duidelijk dat er wat aan de hand is, de vraag is of dat in zijn geheel kan worden toegeschreven aan de storing bij DigiD.”

Geoptimaliseerd

Volgens de cijfers van die dienstverlener achter DigiD, Logius, is woensdag gemiddeld 400.000 keer per uur ingelogd, waarvan 360.000 via de Belastingdienst (90 procent van het totaal). Een jaar eerder lag het gemiddelde per uur op 280.000 keer, waarvan 113.000 keer via de Belastingdienst (40 procent van het totaal).

Gisteren besloot Logius nog om de capaciteit van het inlogsysteem op het niveau van 400.000 te laten en niet verder te vergroten. Toen werd gevreesd dat er anders helemaal niet meer ingelogd kon worden.

Inmiddels ligt dat anders, aldus een zegsvrouw. ,,Afgelopen nacht en vanmorgen hebben we de systemen verder geoptimaliseerd. Nu hebben we er vertrouwen in dat we de capaciteit in stapjes kunnen ophogen, in de loop van vanmorgen en begin van de middag. Idealiter zouden gebruikers dan in de loop van de dag geen last meer moeten ondervinden met DigiD.” De woordvoerster erkent dat de huidige situatie niet wenselijk is.

Quote Afgelopen nacht en vanmorgen hebben we de systemen verder geoptimali­seerd. Nu hebben we er vertrouwen in dat we de capaciteit in stapjes kunnen ophogen, in de loop van vanmorgen en begin van de middag Woordvoerster DigiD

Reden onduidelijk

De woordvoerster van het ministerie van Financiën laat weten: We maken ieder jaar vooraf een prognose over het aantal log-ins dat we kunnen verwachten als Nederlanders per 1 maart aangifte kunnen doen. Dit jaar is het aantal log-ins echter veel hoger dan we hebben ingeschat. De reden daarvan is voorlopig onduidelijk.”

Het blijft hier niet bij voor het ministerie. ,,We vinden het ontzettend vervelend dat DigiD niet goed bereikbaar is en dat mensen ook niet goed terechtkunnen bij andere overheidsdiensten. We gaan dit achteraf zeker evalueren. Voor nu is Logius vooral met man en macht bezig geweest om alle problemen te herstellen.”

De Belastingdienst zegt voorlopig in het duister te tasten over de problemen rond DigiD. De fiscus zag aanvankelijk geen grote verschillen in het aantal log-ins of binnengekomen aangiftes ten opzichte van vorig jaar. De Belastingdienst weet ook niet waarom Logius spreekt van veel grotere drukte bij DigiD. ,,Wij hebben hen gevraagd hoe dat kan.”

