Meer doden en ongevallen op het spoor

Onderzoek: voedselver­pak­kin­gen afhaalza­ken amper gerecycled

Voedselverpakkingen om mee te nemen worden nauwelijks gerecycled: zo’n 85 procent belandt in de verbrandingsoven, constateert Natuur & Milieu in een onderzoek. Opmerkelijk genoeg wordt het materiaal van plastic verpakkingen in de praktijk vaker hergebruikt dan papieren verpakkingen.

