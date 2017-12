Meer drankongevallen rond de feestdagen

In totaal vielen in de onderzochte periode zeven verkeersdoden waarbij alcohol in het spel was. Eén van hen was Anouk Schuurmans uit Geffen, die in de nacht van afgelopen Oud en Nieuw werd aangereden in Oss. ,,Het bizarre is dat die zeven doden zelf niet met een slok op achter het stuur zaten'', zegt Erik Donkers van verkeerskundig ICT-bureau VIA dat de analyse deed. ,,De daders die alle zeven hadden gedronken overleefden die ongevallen wél.''



Met de gewonden erbij vielen er in totaal 384 'alcoholslachtoffers'. Het gaat om 221 mensen die een slok op hadden en 163 slachtoffers die niet hadden gedronken.



Alcoholongevallen rond kerst vinden vooral net na middernacht plaats. Tijdens oud en nieuw tussen 4.00 en 9.00 uur ‘s ochtends.