Meer geld voor basisschoolleraren, maar acties nog niet voorbij

De verwachting van vakbond PO in Actie is dat de leraren de nieuwe maatregelen te mager zullen vinden. Woordvoerder Thijs Roovers van PO in Actie: ,,Dit is het beste resultaat met de middelen die nu beschikbaar waren. De docenten die het langst in het onderwijs werken, gaan er het meest op vooruit. Maar onze acties gaan door, want de politiek is nu weer aan zet. Dit is geen toverstokje. Dit is pas het begin van een stokje en daar moet nog een stukje bovenop. Dat kunnen wij er niet bij toveren, dat moet de politiek doen."



Rinda den Besten, voorzitter PO Raad, benadrukt dat de sector nog 600 miljoen euro tekort komt om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. ,,Uit onafhankelijk onderzoek is nu pijnlijk duidelijk geworden dat er geen verschil zit tussen de complexiteit van het werk dat leraren op basisscholen doen en wat hun collega’s op middelbare scholen doen. Maar we kunnen geen cao afsluiten met geld dat we niet hebben.”



Den Besten is wel blij dat er na vier maanden onderhandelen met de bonden al een akkoord ligt. ,,Dat is een record. De vorige keer duurde het veertien maanden. We hebben allemaal de schouders eronder gezet. Na de zomer gaan alle leraren dit op hun salarisstrookje terugzien. En dat komt hen ook toe.”



De PO Raad wil nog niet zeggen of wat hen betreft de acties ook door gaan. ,,Er moet eerst een definitief akkoord zijn. Als op 1 juli alle handtekeningen eronder staan, gaan wij bepalen hoe we verder willen."