Meer meervoudige moorden in Nederland: zes incidenten leveren vijftien doden op

In Nederland vielen dit jaar tot nu toe 114 doden door geweld. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er 107 doden vielen. Opvallend is dat er in 2019 meer meervoudige moorden werden gepleegd. Tijdens zes incidenten kwamen maar liefst vijftien mensen om. Het aantal liquidaties daalde.

Dat blijkt uit cijfers van de site Moordatlas. Het ‘moordcijfer’ in Nederland is door de jaren heen stevig aan het dalen. Zo vielen er in de jaren 90 gemiddeld nog 250 doden per jaar, in de jaren na de eeuwwisseling waren dat er ongeveer 185. Na 2011 zette de daling steviger in en kropen we naar rond de 110 doden door geweld.

De 114 moordslachtoffers in 2019 kwamen overigens tot stand tijdens 105 gewelddadige incidenten. Vorig jaar waren er 102 fatale geweldszaken (met 107 doden). Cijfers over moord en doodslag zijn trouwens flink onderhevig aan definitie. Zo kwam op 7 februari Amsterdammer Mickey Fudge (31) om het leven. Hij werd door de politie doodgeschoten naast de Nederlandsche Bank. Hij had euthanasie gewild, maar toen dat niet lukte koos hij voor ‘suicide by cop’. Fudge telt mee als dode door geweld, maar was geen moordzaak.

Het CBS hanteert weer andere cijfers en stelt dat er in 2019 tot nu toe 110 doden zijn gevallen door geweld, in 2018 waren dat er 119. Volgens het CBS heeft 2016 het laagterecord met 108 doden.

Ook dit jaar waren er weer geruchtmakende moordzaken. Zo werd op woensdag 18 september in Buitenveldert advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Hij was onder meer raadsman van Nabil B., kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de onlangs opgepakte Ridouan Taghi.

Liquidaties

Het aantal liquidaties in de onderwereld is volgens Moordatlas teruggelopen. Van 26 in 2017 naar 13 vorig jaar en dit jaar. Ook in Brabant daalde het aantal liquidaties, slechts 1 in 2019. Ook het aantal ripdeals en drugsruzies met dodelijke afloop daalde in 2018 ten opzichte van 2017 en in 2019 weer ten opzichte van 2018.