Meer meldingen asbestslachtoffers, maar minder schadevergoedingen

,,We zien helaas dat veel werkgevers en verzekeraars zich nu op een strikt juridisch standpunt stellen en weinig oog hebben voor de moeilijke bewijslast voor de slachtoffers”, zegt directeur Jan Warning.

Volgens het instituut maken de cijfers over vorig jaar duidelijk dat Nederland ‘nog niet is verlost van de gevolgen van het grootschalig asbestgebruik in de vorige eeuw’. In totaal meldden zich vorig jaar bij het instituut 681 mensen die ziek zijn geworden en dit wijten aan asbest. Dat zijn er ongeveer 90 minder dan een jaar daarvoor.

In 2022 zijn 108 schadevergoedingen uitgekeerd, ongeveer evenveel als een jaar eerder. ,,Maar procentueel is dat aantal veel lager lager, omdat er veel meer slachtoffers waren in 2022‘’, aldus Warning.

Kanker

Ingeademde asbestvezels kunnen uiteenlopende ziekten veroorzaken, zoals kanker in het longvlies. Dat wordt ook wel asbestkanker genoemd. Daarvan is geen genezing mogelijk. Een andere ziekte die door asbest komt, is asbestose. Dat is een ernstige en chronische longziekte.

Tot de jaren 90 werd asbest volop gebruikt, onder meer in isolatiemateriaal. Volgens een eerdere schatting van het Instituut Asbestslachtoffers zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw meer dan 330.000 Nederlanders tijdens hun werk ‘intensief’ blootgesteld aan asbest.

De overheid heeft enkele jaren geleden tegemoetkomingsregelingen in het leven geroepen voor mensen die ziek zijn geworden door asbest. Vorig jaar kregen in totaal 556 slachtoffers zo’n tegemoetkoming. De bedragen variëren van 22.839 euro tot 74.991 euro.

