Meer mensen tanken zonder te betalen door dure brandstof

Dat wordt bevestigd door SODA, een stichting die voor ruim vijfhonderd tankstations achter de wanbetalers aangaat en aangifte bij de politie doet, meldt de NOS. Ook het schadebedrag per doorrijder loopt op.

Wekelijks zijn er 350 tot 370 automobilisten die tanken zonder te betalen. Begin dit jaar ging het nog om ongeveer 300 doorrijders per week. ,,Ik denk dat er geen toename is van criminaliteit, maar van onmacht”, zegt Lourens ‘t Hart van SODA. ,,Mensen willen wel betalen, maar kunnen niet betalen.”

De politie ziet nog geen stijging in het aantal aangiftes. Volgens ‘t Hart komt dat doordat de tankstations doorgaans even wachten met aangifte doen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een misverstand. ,,Ik verwacht dat deze stijging de komende tijd doortrekt met deze hoge pompprijzen”, zegt ‘t Hart.