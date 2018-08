Meer steden krijgen 'tienerschool' voor 10 tot 14-jarigen

Spannend moment

De overgang van de basis- naar de middelbare school is voor leerlingen altijd een spannend moment, aldus het ministerie. ,,Soms zijn leerlingen nog niet toe aan de stap naar de middelbare school en hebben ze iets meer tijd nodig. Het komt ook voor dat leerlingen vanwege een taalachterstand of problemen thuis minder makkelijk kunnen aanhaken.''

Slob wil deze scholen meer ruimte geven om te ontdekken ,,wat het beste werkt voor de leerlingen''. In sommige plaatsen komen er speciale middenscholen, maar er zijn ook scholen waarbij leerlingen al eerder doorstromen naar het pand van een middelbare school. Anderen houden de kinderen nog langer in het oude basisschoolgebouw. Kinderen stromen na de jaren op deze scholen wel in in het reguliere vmbo-, havo- of vwo-onderwijs. Meestal zal dat dan in de derde klas zijn.