Meerdere dodelijke slachtoffers bij schietpartij in Enschede

De doden zijn gevonden in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat, in de volkswijk Velve Lindehof. De politie is met tientallen mensen aanwezig, waaronder ook recherche en forensische dienst. Boven het pand cirkelde aan het eind van de middag enige tijd een politiehelikopter.

Harde knallen

Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Buurtbewoners melden dat ze in de nacht van maandag op dinsdag tussen twee en half drie harde knallen hebben gehoord. Vlak daarop hoorden ze een auto met gillende banden wegscheuren. Omdat ze dachten dat er vuurwerk werd afgestoken ging niemand kijken.

Maar dinsdagmiddag rond half vier liep er ineens een vrouw gillend over straat: “Mijn man is vermoord, mijn man is vermoord!” Volgens een overbuurvrouw ging het om de vrouw van een handelaar in zand en grond die daar zijn zaak heeft: “Het is een soort tuinbedrijf, maar ik weet niet precies wat hij doet.” Duidelijk is wel dat de man geen eigenaar van het pand is: hij huurde het.

De volwassen kinderen van de bewuste man zouden vlak daarvoor in de straat zijn gesignaleerd. “Die kwamen volgens mij kijken waarom hun vader de telefoon niet opnam.”

Doodsoorzaak

Al heel snel stond de straat vervolgens vol politieauto’s en ambulances. De politie meldde aanvankelijk in een tweet dat er een schietpartij had plaatsgevonden en dat er twee slachtoffers waren. Later werd dat ingetrokken: er zijn ‘meerdere dodelijke slachtoffers’ en de doodsoorzaak moet nog worden onderzocht. Ook wil de politie niet zeggen wanneer de slachtoffers om het leven zijn gekomen en of het nachtelijke knallen er iets mee te maken hadden.

Het verbaast buurtbewoners niet dat zich een misdrijf in het bewuste pand heeft afgespeeld: “Het was daar niet pluis, dat weet iedereen hier in de buurt. Maar daar bemoeien we ons verder niet mee.”

