Meerdere gewonden bij ernstig ongeval na politie-achtervolging in Kampen

Bedum

Die achtervolging had te maken met een incident in Bedum, Noord-Nederland. De politie daar kreeg rond 18.30 een melding van een geweldsincident waarbij de verdachte op de vlucht sloeg. Toen de auto van de verdachte werd gezien ter hoogte van Kampen werd de achtervolging ingezet.

Berucht

De N50, met name het stuk tussen Kampen en Kampen-Zuid, staat al jaren bekend als een dodenweg. Door een frontale botsing kwamen in april een 34-jarige Kampense en haar 8-jarige dochter om het leven. Daardoor werd de roep om aanpassingen steeds groter. Inmiddels is de maximumsnelheid verlaagd van 100 naar 80 km per uur. Ook trekt verkeersminister Mark Harbers 19 miljoen euro uit om de weg te verbreden. De werkzaamheden zullen na verwachting in 2025 of 2026 starten.