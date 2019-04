Meerdere gewonden bij steekpartij in Haarlem

,,Er zijn nog geen aanhoudingen verricht”, laat een woordvoerder van de politie weten. „We zijn druk bezig met het onderzoek.” De Orionweg is een keurige straat met een klein rijtje sociale huurwoningen, dat nu afgezet is met politielint.

Kennelijk is er een ruzie ontstaan waarbij meerdere mensen zijn neergestoken. Eén van de slachtoffers heeft geprobeerd om weg te rijden in een auto, maar kwam niet verder dan 50 meter. Bebloed heeft de man aangebeld bij een huis, vanwaar een ambulance is gebeld. Later is een tweede ambulance gekomen. Ook een traumahelikopter is ingezet.