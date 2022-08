Meeste regio’s prikken inmiddels tegen apenpokken

airco-advies Prominente milieueco­noom haalt uit naar Hitteplan RIVM: 'Dit is toch niet te geloven’

De gepromoveerde milieueconoom Jetske Bouma vindt het ‘onthutsend’ dat in het Nationaal Hitteplan wordt geadviseerd om bij deze huidige temperaturen de airco aan te zetten. In een bericht op LinkedIn schrijft de wetenschappelijk onderzoeker de frustratie van zich af. ,,Heel Europa is bezig om ervoor te zorgen dat mensen géén airconditioner kopen, maar in Nederland doen we vrolijk of er niets aan de hand is.”

6:55