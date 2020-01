Meester Thijs ligt wakker van het lerarentekort: ‘Ik zie de oplossing niet’

Begin deze maand fietste meester Thijs met tranen in zijn ogen door Amsterdam. Hij kwam terug van een bijeenkomst over het lerarentekort in de stad. De nieuwste cijfers sloegen in als een bom. ,,Die raakten me tot diep in mijn vezels.” De leraar pakt zijn telefoon erbij en zoekt de tabellen op: nu al zijn er structureel 361 leraren te weinig in de hoofdstad. ,,Dat betekent dat 1 op de 10 klassen geen vaste leerkracht heeft hè.” Maar op basisscholen in achterstandswijken ligt dat percentage zelfs op 18,6 procent. ,,Toen wist ik zeker: ik moet op deze school weg, ook al ga ik de leerlingen en mijn collega’s enorm missen. Hier hebben de meeste kinderen een stabiele achtergrond. Mijn aandeel is op een andere school groter.”