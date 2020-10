Megaklus! Zo lang heeft deze Nederlander nodig om alle klokken in Windsor Castle goed te zetten

Coronavirus LIVE | Spanje denkt aan noodtoe­stand, recordaan­tal besmettin­gen in VS

20:59 Er zijn het afgelopen etmaal 8669 coronabesmettingen geregistreerd, maar dat aantal ligt in werkelijkheid waarschijnlijk hoger. Door een ICT-probleem zijn niet alle positieve tests door de GGD gemeld bij het RIVM. In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de coronaspoedwet. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.