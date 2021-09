Megatestlocaties Den Bosch en Zwolle alweer afgebroken voordat ze open gaan

Inspectie: Marechaus­see heeft nauwelijks zicht op mensensmok­kel

31 augustus De Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor het toezicht op de Nederlandse grenzen, heeft nauwelijks zicht op mensensmokkelbendes. Ook is er geen structurele aanpak van deze criminele groepen die illegaal mensen over de Nederlandse grens helpen. Dat is ‘problematisch’.