Meisje dat op Gelderse recreatieplas verstrikt raakte onder kussens van waterpark overleden

Bij het ernstige ongeluk op de plas bij camping In den Boomgaard kwam een jong meisje, een jaar of 9 pas, volgens getuigen vast te zitten onder de luchtkussens van speeleiland Aqualand. Ze werd uit de plas gehaald, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag is bekend gemaakt dat het meisje het ongeluk niet overleefd heeft.



De De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed gisteren onderzoek naar het speeleiland. ,,Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Toen ik aankwam bij de plas was het meisje al uit het water gehaald’’, liet de aangeslagen campingeigenaar weten. De strandjes gaan vandaag weer open, maar het speeleiland niet.



De politie verrichtte gisteren onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Volgens getuigen kwam het nu overleden meisje met haar hoofd vast te zitten. ,,Ik aan de zijkant twee benen drijven’’, klonk het. Twee jongens die het ongeluk zagen gebeuren, doken het water in en maakten het kind los.