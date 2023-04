Mensen zitten twee uur vast in hoogwerker voordat brandweer ze beneden krijgt

De mannen kwamen rond 19:15 uur vast te zitten in de hoogwerker in een tuin aan de Deedingsweerdweg in Lochem. Wat ze aan het doen waren, wil de eigenaar van de grond niet vertellen. Hij zegt alleen te weten dat de hoogwerker ‘in de veiligheidstand sprong’ en daardoor niet meer naar beneden te krijgen was. ,,Maar het was lekker weer”, wilde hij er nog over kwijt.