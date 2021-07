Mensensmokkel zet Zeeuwse botenverhuurders op scherp: ‘Bij twijfel gaat een jacht niet mee’

Drie mislukte gevallen van mensensmokkel via de Zeeuwse wateren hebben de verhuurders extra waakzaam gemaakt. Het begon vorige maand met de Morgana II, een zeilboot die vanuit Kortgene onderweg was naar Engeland en waarop negen illegalen werden aangetroffen. In dezelfde week stuitte de marechaussee in de Roompotsluis bij Neeltje Jans weer op een zeilboot met illegale personen aan boord: wederom negen mensen. En op 21 juni was het opnieuw raak: voor de Zeeuwse kust hielden opsporingsdiensten een boot aan met in totaal 21 illegalen.