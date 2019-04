Merendeel liquidatiebende Taghi blijft in de cel

Negen van de elf verdachten in de omvangrijke liquidatiezaak-Marengo blijven in voorarrest. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald aan het slot van een tussentijdse zitting in de zaak. Het onderzoek-Marengo draait om een bende, volgens justitie geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, die een reeks moorden in het criminele milieu op zijn geweten zou hebben.

Een van de verdachten was al eerder op vrije voeten gesteld. Het voorarrest van een andere verdachte is opgeschort. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat het Taghi en diens eveneens spoorloze rechterhand Saïd Razzouki op afzienbare termijn formeel zal aanklagen. Het is nog niet bekend wat er op die aanklachten zal staan.

Het lopende proces-Marengo concentreert zich tot op heden op drie liquidaties. Als Taghi en Razzouki uit handen van justitie blijven, zullen ze bij verstek, dus buiten hun aanwezigheid, worden berecht. Inhoudelijk zal de rechtbank de zaak pas in 2020 kunnen behandelen.

Foto kroongetuige

Het OM heeft per ongeluk een foto van de kroongetuige in het onderzoek, Nabil B., in het dossier gestopt en onder de advocaten van de verdachten verspreid. Dat had niet gemogen, erkende het OM donderdag. ,,Het was absoluut niet de bedoeling en is een fout geweest.’' Het OM hekelde het feit dat de foto vervolgens naar de pers is gelekt - De Telegraaf publiceerde een onherkenbaar gemaakte versie van het portret. Justitie vermoedt dat een van de advocaten de foto aan de krant heeft doorgespeeld, maar zij verwerpen die suggestie.

De advocaat van Nabil B., Michiel Kuyp, had geen goed woord over voor de blunder van het OM. ,,Dit is niet de eerste keer dat het OM meer oog heeft voor de opsporing dan voor de veiligheid van B. en zijn familie.’' B.’s broer werd vorig jaar maart doodgeschoten, een week nadat justitie de kroongetuigendeal met B. bekend had gemaakt.