Merrie Aska werd bruut verkracht en dat komt vaker voor in Nederland

Bestialiteit, oftewel seks met dieren, komt vaker voor dan we denken. Nederland zou grootproducent zijn van dierenporno. De discussie over seks met dieren laaide gisteren weer flink op naar aanleiding van een verkracht en mishandeld paard in Friesland. Het dier was er zo slecht aan toe dat de eigenares haar noodgedwongen moest laten inslapen.

De Friese merrie Aska uit Beetsterzwaag werd zondagnacht zwaar mishandeld met onder meer een stok. Ze werd tijdens de daad waarschijnlijk vastgebonden aan een hek met behulp van hondenriemen. Ook is er menselijk sperma aangetroffen in het paard. Het dier was van binnen dusdanig gewond dat er niets anders op zat dan haar te laten inslapen, tot groot verdriet van de verbijsterde eigenares. Het was zondag niet de eerste keer dat IJslander Aska slachtoffer werd van dierenmishandeling. Ook in augustus was het raak. Gezien de attributen die zijn gevonden rondom het paardenverblijf, lijkt het erop dat dezelfde dader heeft toegeslagen.

De politie heeft de jacht op de mishandelaar geopend. Een Fries die anoniem wil blijven, heeft gisteren een beloning van 3.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de 'psychopaat' die het leed veroorzaakte.

Voor deze vorm van dierenmishandeling kan een celstraf van maximaal drie jaar en/of een geldboete van 20.750 euro worden opgelegd. Als er alleen sprake is ontucht met een dier, dan kan een jaar cel worden gegeven en/of dezelfde boete.

Eerdere gevallen

Is de zaak met Aska nu een zeldzaamheid, of vindt dusdanig heftige dierenmishandeling vaker plaats? Uit jurisprudentie blijkt dat er niet veel gevallen zijn waarin een dader daadwerkelijk is veroordeeld voor het hebben van seks met een dier. Dat bevestigt ook universitair hoofddocent en onderzoekster Renée Kool van de Universiteit Utrecht. ,,Met enige regelmaat zijn er pornografiezaken met bestialiteit, maar deze gaan over afbeeldingen van dierenporno. Dat zijn niet de types die zelf handelen. Ik denk dat dit niet vaak voorkomt. Maar dat stel ik alleen op de grond van de jurisprudentie die ik zelf bijhoud. Het zijn vaak meer de plaatjes dan de handelingen.''

Een van de laatste zaken waarin iemand is veroordeeld voor het plegen van ontucht handelingen met een paard, stamt uit maart 2016. Een minderjarige dader werd toen veroordeeld voor seks met een shetlandpony en het opzettelijk bezitten van dierenporno. Wegens de jonge leeftijd is het jeugdstrafrecht toegepast. De straf van de dader is dus onbekend. In 2014 werd een meerderjarige verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 118 dagen en een flink aantal geldboetes. De man ontkende, maar DNA van het paard aangetroffen onder zijn vingernagels verklaarde dat er wel degelijk sprake is geweest van mishandeling. De meeste strafzaken waar bestialiteit in voorkomt, gaan echter over mensen (in de meeste gevallen mannen) die zijn veroordeeld voor het bezitten van dierenporno. Vaak waren zij ook in het bezit van kinderporno.

Verkrachting?