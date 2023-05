Merve helpt daklozen: ‘Dat er dan drie mensen zo kort na elkaar overlijden, dat doet pijn’

Schokkend rapport over misbruik danswereld lekt uit, klokkenlui­der boos: 'Oneerlijk voor de slachtof­fers’

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport is niet blij dat een rapport over misbruik in de danswereld is uitgelekt. Daarin staan - in haar woorden - schokkende cijfers, die nu in de openbaarheid zijn zonder dat de betrokkenen konden worden ingelicht. Ook Kim Koumans, die zich lang hard maakte voor het onderzoek, is boos en verdrietig. „Het ging alleen om de scoop, niet om de mensen.”