Messteker René V. krijgt zes jaar en tbs, schadevergoeding voor vrouwen

Messteker René V. moet zes jaar de cel in wegens poging tot moord. Ook legde de rechtbank van Noord-Holland in Alkmaar hem tbs met dwangverpleging op en moet hij zijn slachtoffers een flinke schadevergoeding betalen. De 24-jarige man V. uit Julianadorp zorgde een jaar geleden voor grote angst in de kop van Noord-Holland door diverse vrouwen vanuit zijn auto neer te steken.

Met de uitspraak ging de rechter mee met het OM dat zes jaar cel had geëist, gevolgd door tbs met dwangverpleging. V. stak tussen vorig jaar november en januari vier vrouwen vanuit zijn SUV neer in en rond oa Castricum, waaronder twee hardloopsters. Eén daarvan is de 18-jarige Esmée, die buiten bewustzijn raakte en twee dagen op de intensive care belandde met een verwonde long en hartzakje. Ze overleefde maar net.



Een 52-jarige vrouw hield een klaplong over aan de ontmoeting met V. Hij gebruikte daarvoor voornamelijk een SUV, een zwarte Citroën. In dezelfde periode stalkte de 24-jarige verdachte uit Julianadorp bovendien vijf vrouwen telefonisch een groot aantal malen en bedreigde hen met verkrachting.



De rechtbank Noord-Holland achtte vier van de vijf steekincidenten bewezen. Volgens voorzitter van de rechtbank Boots heeft V. grote angst gezaaid, zowel bij zijn slachtoffers als bij vrouwen in de provincie Noord-Holland. De rechter rekent het V. zeer zwaar aan dat hij zijn slachtoffers uit het niets overrompelde. Twee vrouwen raakten zwaar gewond, twee andere lichter. ,,Dat er niemand is doodgegaan is een gelukkige omstandigheid die niet aan u heeft gelegen. Dankzij omstanders kon één van de slachtoffers op tijd naar het ziekenhuis worden gebracht.” Ook lijden de slachtoffers nog bijna dagelijks geestelijk onder het gebeurde. Mede daarom kende de rechter schadevergoedingen toe van enkele duizenden euro's tot in één geval bijna 11.000 euro.



Amfetamine

De rechtbank wees erop dat V. zijn misdrijven met voorbedachten rade pleegde: in een auto, altijd op rustige landweggetjes zonder veel verkeer, stekend met zijn hand uit het open raam van zijn Citroën. Alle slachtoffers waren vrouw. Daarbij aanvaardde hij de aanmerkelijke kans op dodelijk letsel, waardoor er sprake is van voorwaardelijke opzet. Dat V. tijdens zijn daden amfetamine gebruikte en onder invloed van drugs was, doet daar niets aan af.

Al met al is in vier steekincidenten poging tot moord bewezen. Daarnaast achtte de rechter een mishandeling, vijf bedreigingen met verkrachting en stalking bewezen. Wel nam de rechtbank mee dat uit het deskundigenonderzoek bleek dat V. verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook is hij niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten.



Zelf betwistte V. dat hij de vrouwen opzettelijk neerstak. Tijdens de rechtszaak op 18 oktober zei hij zich maar weinig van de incidenten te kunnen herinneren. Hij zei onder invloed van drugs, met name speed, te zijn geweest. Het steken gebeurde volgens hem niet bewust, hij reed naar eigen zeggen graag op rustige kleine wegen.



‘Geen opzet’

Volgens V’s advocaat Herman Teunisse is met name tbs dan ook veel te zwaar. V. zou in een impuls hebben gehandeld. ,,Hij had geen opzet om iemand te vermoorden of ernstig letsel te veroorzaken.” V. ontkende een stoornis, maar gaf wel aan hulp nodig te hebben en zei aan zichzelf te willen werken. Advocaat Teunisse had daarbij gevraagd om V. in het Pieter Baan Centrum te laten observeren. De rechtbank noemde dat echter niet nodig dat het deskundigenrapport er al lag.



Het OM geloofde niets van de lezing van René V. Zo reed de Julianadorper de dag voor het steekincident van 26 januari op dezelfde weg, bleek uit de gegevens van zijn mobiel. Tijdens procedurele zitting van begin augustus trok hij bovendien uitgebreid het boetekleed aan. Tijdens de echte behandeling van de zaak deed hij vervolgens alsof hij nauwelijks iets meer wist en gaf hij af en toe zeer merkwaardige en incoherente antwoorden.Justitie wijst verder op het deskundigenrapport waaruit blijkt dat de 24-jarige V. trekken van borderline vertoont, impulsief is en antisociaal gedrag vertoont. Een seksuele stoornis kon niet worden vastgesteld, maar zeker niet worden uitgesloten.

Bekentenis