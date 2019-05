Met arrestatie komt einde aan jaren terreur op Parc Zonnehove in Oostkapelle

Met de arrestatie van een 56-jarige man is vanochtend een einde gekomen aan jarenlange terreur op appartementencomplex Parc Zonnehove in Oostkapelle. De man werd opgepakt in verband met de dood van een 78-jarige vrouw, die volgens de politie door een misdrijf om het leven kwam. De man woont in hetzelfde appartementenblok waar vrijdag de dode vrouw is gevonden. Bewoners zeggen dat de man al jarenlang angst zaait op het park. Ze riepen de hulp in van de gemeente, maar die greep volgens hen nooit in.

Nietsvermoedend stapt hij vanochtend even na zevenen met zijn twee honden de deur uit van Cleijn Westhove, een van de zes appartementenblokken op Parc Zonnehove in Oostkapelle. Hij is net aan de wandel als vier rechercheurs op de fiets hem insluiten en in de boeien slaan. Twee politiewagens komen de hoek omgescheurd om hem af te voeren.

Een paar uur later is er ogenschijnlijk niets aan de hand. Een vrijwilliger blaast de blaadjes uit de perken, een ander schoffelt het onkruid eruit. Iets dat een club bewoners wekelijks doet. Tegelijkertijd staan her en der bewoners druk met elkaar te kletsen. Dat het niet over het zonnige weer gaat, spat van de gezichten af. Wie even zijn oor te luisteren legt, hoort enkel grote opluchting. ,,We zijn zo blij dat hij is gepakt. Hopelijk vindt de politie voldoende bewijs om te zorgen dat hij voor jaren de cel in kan”, zegt een van de bewoners.

Bedreigingen

Achter de eerste reacties gaat een lang verhaal schuil van bedreigingen en angst. Weinigen willen dan ook met naam en toenaam reageren. De man zou een jaar of drie op het complex wonen. Iedereen kent hem als de man met de gespleten persoonlijkheid, vertelt Frans de Bruijn. ,,De ene dag kon hij heel aardig tegen je doen, zeker als je aardig deed tegen een van zijn twee honden. Maar een of twee dagen later kon hij je om een futiliteit compleet de huid vol schelden.”

Het gaat van kwaad tot erger. ,,Als Annie (de bewoonster die om het leven is gebracht -red.) haar balkon aanveegde en er viel een blaadje op zijn balkon, dan tierde hij tegen haar", vult een bewoonster aan. ,,Annie was een van de bewoners die tegen hem in durfden te gaan, de meesten durfden dat niet en waren ontzettend bang van hem.” Een bewoner die net komt aanfietsen legt een hand op haar schouder. ,,Sterkte.”

Hulp gevraagd

Een delegatie van bewoners kaart de problemen een aantal keren aan bij burgemeester Rob van der Zwaag en beheerder Ingrid Sinke uit Middelburg. ,,We zijn in verschillende samenstellingen bij de burgemeester geweest met de vraag er wat aan te doen. Hij gaat over orde en veiligheid in de gemeente”, zegt De Bruijn. ,,Ook hebben we dat aan de beheerder gevraagd. Maar er gebeurde niets.”

Ten einde raad neemt een aantal bewoners een advocaat in de hand. De Bruijn: ,,Ons doel was om een dossier aan te leggen. Daarmee wilden we uiteindelijk een zaak tegen de man beginnen om hem zijn huis uit te laten zetten. Het zijn allemaal koopappartementen en we realiseerden ons direct dat niemand zomaar uit zijn woning kan worden gezet.”

Banden lek gestoken

Sinds december telt het dossier al 54 incidenten, vertelt De Bruijn. Zo werden onder meer autobanden in de afgesloten parkeerkelder lek gestoken, evenals fietsbanden. Bewijs dat de verdachte het heeft gedaan heeft niemand. ,,Er hangen geen camera’s", zegt De Bruijn. ,,We hebben erom gevraagd bij de beheerder en de gemeente. Maar ze zijn nooit geplaatst. Het is een afgesloten kelder, wie zou het anders gedaan hebben? De banden die lek zijn gestoken zijn van auto’s of fietsen van mensen die de verdachte weerwoord durfden te geven. Deze man kon absoluut niet tegen weerwoord. Dan werd hij boos en begon te schelden en te dreigen.”

Burgemeester van der Zwaag van Veere en de politie waren nog niet beschikbaar voor commentaar. Beheerder Sinke laat weten geen commentaar te willen geven op de reacties van de bewoners.

Vanavond wordt een informatieavond voor bewoners gehouden.