Met de fiets op vakantie? Drie paar schoenen, laat die maar thuis

Op Facebook en in blogs delen steeds meer fietsers hun vakantie-ervaringen. Vakantiefietsen is het moderne avonturieren: actief, dicht bij de natuur, gezond, verrijkt de geest, brengt mensen bij elkaar.



Pas in de praktijk leer je hoe je dat het beste aanpakt, een stevige meerdaagse fietstocht, maar het is verstandig vooraf adviezen in te winnen. Anders kan het plezier de eerste keer weleens tegenvallen. Ervaringsdeskundige Ellen van Drunen (44) geeft lezingen over vakantiefietsen; haar handzame Handboek Fietsvakantie ligt in de boekhandel (Bike4Travel, €18,95).