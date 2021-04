Met een BMI van boven de 40 door het oog van de naald: Johanneke kreeg tóch nog een prik AstraZeneca

den haag ‘Verkeers­ge­vaar­lij­ke’ man (50) overlijdt in ziekenhuis na politie-optreden

14:38 Een 50-jarige Hagenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag in het ziekenhuis overleden. Hij was daar opgenomen nadat hij afgelopen woensdag onwel was geworden toen de politie hem wilde meenemen vanaf het Rijswijkseplein in Den Haag.