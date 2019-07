Met een brutale blik en spottend lachje loopt Gökmen Tanis de rechtszaal in

Als de deur openzwaait, houdt iedereen in de rechtszaal in Utrecht z’n adem in. Het duurt een paar seconden, maar dan komt Gökmen Tanis binnen. Blauw-wit trainingsjack, zwarte broek, lichtblauwe gympen en de kenmerkende rossige baard, die hij ook heeft op de foto die van hem verspreid is. Z’n armen zijn door de parketpolitie ingesnoerd in een soort banden. Volgens rechtbankvoorzitter Ruud Veldhuisen is dat nodig, omdat hij ‘vanmorgen zijn emoties niet onder controle had’.