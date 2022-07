Met extreme hitte in de file: grote vakantiedrukte verwacht op Europese wegen

In Frankrijk lopen vakantiegangers op de A7, richting het zuiden, tussen Lyon en Avignon op meerdere plaatsen vertraging op. In totaal zo'n twee uur. Op de A10 tussen Tours en Bordeaux bedraagt het oponthoud inmiddels zo'n 75 minuten, meldt de verkeersdienst.



In Italie op de A1 naar het zuiden bij Piacenza staat het zo'n 30 minuten stil en op de A14, tussen Bologna en Rimini, moet 90 minuten worden gewacht. Voor de Zwitserse Gotthardtunnel vanaf Ertsfeld is de wachttijd opgelopen naar minstens 80 minuten.



Ook dichter bij huis, bij het Belgische Luik, kan de vertraging groot zijn omdat door werkzaamheden aan de E25 de weg in beide richtingen dicht is. In Nederland is de vakantie in regio Noord gisteren ook begonnen. Voor de kinderen in het zuiden van Nederland begint de zomervakantie volgende week.