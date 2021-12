Met strafeisen komt MH17-proces in cruciale fase: ‘Verdachten mogen levenslang krijgen’

Zou voormalig rebellenleider Igor Girkin de komende dagen ergens in Rusland achter een laptop zitten om de livestream van het MH17-proces te volgen? Zodat hij zal horen welke straffen er tegen hem en zijn drie medeverdachten worden geëist in de rechtbank Schiphol? Of zou de voormalige militair zijn schouders ophalen, wetende dat de kans dát hij ooit daadwerkelijk achter de tralies belandt voor zijn betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig in de zomer van 2014, gering is.