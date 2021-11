Met T-shirt van Quinsy begon de strijd: ‘Mijn moeder werd uitgemaakt voor Zwarte Piet’

update | video Eén dode en zes gewonden bij grote brand in flat Capelle aan den IJssel

In een flatgebouw aan de Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel is vannacht een grote brand uitgebroken. Door de brand is één persoon om het leven gekomen, drie mensen zijn vanwege rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn nog drie andere bewoners gecontroleerd op het inademen van rook.

