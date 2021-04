Met testen mag je weer dagje uit, maar dat is uren werk en veel attracties doen mee met tegenzin

Eigenaresse Ingrid Westerveld van Het Yoga Huis in Emmen hoefde er geen seconde over na te denken toen bedrijven werd gevraagd of ze mee wilden doen aan een proef om weer open te kunnen. ,,Dit gaf mij zoveel hoop. Er kwam weer ruimte om open te gaan. Al is het maar voor drie dagen. Nu kunnen we laten zien dat het veilig en verantwoord kan.”