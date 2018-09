Metalen balk op spoor: 'Welke idioot doet zoiets?'

VIDEO/UPDATE Kerk Amstelveen staat in lichter­laaie: 'Dit is verschrik­ke­lijk'

22:27 In de St. Urbanuskerk in Amstelveen is aan het begin van de avond een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer is met veel materieel en personeel uitgerukt. Een groot deel van de kerk en het dak zijn vernield.