Metallica bezorgt terminaal zieke Alyssa (30) de avond van haar leven: ‘Voor mij en Mike zo speciaal’

concert amsterdamMuziek biedt troost, vult je met liefde en laat je voor heel even die narigheid in je leven vergeten. Voor de 30-jarige Alyssa Denkers kwam het concert van Metallica in de Arena als geroepen. Afgelopen weekend hoorde de Limburgse verpleegkundige dat ze door een zeldzame ziekte niet lang meer te leven heeft. Dankzij een stichting ging haar laatste wens donderdagavond in vervulling. ,,We hebben enorm genoten, van begin tot eind.”

Stiekem had Alyssa alle hoop al opgegeven. Haar gezondheid gaat zo snel achteruit, dat het echt niet meer realistisch was dat ze tussen 60.000 uitzinnige metalfans kon gaan staan. ,,Ik voel dat mijn lichaam langzaamaan uitvalt”, vertelt ze geëmotioneerd aan de telefoon. ,,Ik kan bijna niets meer. Ik voel geen energie meer in mijn benen, ben intens vermoeid, mijn hart werkt niet goed. Het gaat echt heel snel nu.”

‘Laat me maar gaan’

Alyssa, tot voor kort gezond, heeft het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS), een aangeboren en erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel niet goed is aangelegd. Het wordt veroorzaakt door een ‘fout’ in een of meerdere genen. Slechts 1 op de 5000 mensen heeft er last van. En nog minder mensen gaan er uiteindelijk door dood. ,,Er is nog heel weinig bekend over EDS. Het ziektebeeld is bij iedereen anders, het kent meerdere varianten en gradaties. Bij mij slaat het helaas heel hard toe”, vertelt ze.

De eerste klachten begonnen in januari. Daarna werd het steeds erger. Tot het moment dat Alyssa niet meer wakker was te krijgen. Ze belandde op de intensive care. Inmiddels is ze weer stabiel, maar de artsen weten wel dat het niet meer goed met haar komt. Die bikkelharde mededeling is afgelopen weekend als een bom ingeslagen. ,,Het ging echt zo slecht met me. Had zoveel pijn in mijn lichaam. Ik zei toen: geef me maar medicatie, geef me maar rust. Laat me maar gaan, ik heb er vrede mee.”

‘Ik ben een festivalganger’

Alyssa knokte door en heeft nu als doel om nog zo lang mogelijk te blijven. Voor haar familie, vrienden en voor haar vriendje, die haar door dik en dun blijft steunen. Tegelijkertijd moest ze ook eerlijk zijn: bepaalde dingen gaan gewoon niet meer. Naar een concert gaan, bijvoorbeeld. En dat is voor een ‘muziekdier’ een bittere pil. ,,Harde muziek, en vooral gitaren, zijn mijn leven. Ik ben echt een festivalganger. Hou ontzettend van bands als Rammstein en Sabaton.” En ja, natuurlijk ook Metallica. ,,Het was heel zuur om Metallica op te geven. Ik kijk daar al zo lang naar uit. Had me zo op verheugd om ze voor de vierde keer te zien. Dat nieuwe album is echt grandioos, en vanavond is de première van de tournee. Wat was het gaaf om dat nog één keer mee te maken.”

Quote Het was heel zuur om Metallica op te geven Alyssa Via via kwam ze op het idee om Ambulance Wens te benaderen, een stichting die laatste wensen van terminale patiënten laat uitkomen. Ze verwachtte er niet veel van. Tot de telefoon dinsdag ging. Het was Ambulance Wens, met goed nieuws: Alyssa mag met brancard en al naar Metallica, op een steenworp afstand! ,,Ik voelde me als een klein kind dat voor het eerst in een speeltuin wordt losgelaten. Ik ben zo waanzinnig blij, zo dankbaar dat dit kan. Het is onbeschrijfelijk.”

Rollercoaster

Sindsdien zit Alyssa in een rollercoaster. ,,Het voelt ergens ook heel dubbel. Je kijkt er natuurlijk ontzettend naar uit om je idolen weer te zien. Tegelijkertijd ben je ontzettend verdrietig. Je weet dat je doodgaat, maar je wilt helemaal niet. Dat maakt je heel angstig. Maar gelukkig is er nu dit lichtpuntje. Ik vind het bijzonder dat mijn naasten straks kunnen zeggen: we hebben met Alyssa nog wel iets heel bijzonders mogen meemaken. Dat ik dat voor ze mag achterlaten, is een waanzinnig gevoel.”

Vrijdagochtend, de dag na het concert, zit Alyssa nog in een roes. ,,We werden supergoed opgevangen door de mensen van Arena. We hadden geweldige plaatsen. De muziek was kei gaaf, super genoten tot op het eind. Heb geen minuut gemist. Voor mij en mijn vriend Mike was het heel speciaal om dit moment samen te hebben.”

Uitvaart

Voor haar uitvaart heeft Alyssa al genoeg plannen. ,,Dela is hier al geweest. Ik wil zelf de regie blijven houden. Ik heb gezegd: laat die bloemen maar thuis, en stop het geld maar in Ambulance Wens. Dat vind ik zoveel waardevoller dan een bloemstuk waar ik helemaal niks aan heb. Nu pas besef ik wat voor een belangrijk werk deze mensen doen. Hoeveel geluk en troost zij andere mensen geven. Dat is gewoon onbetaalbaar.”

In deze video gaat Metallica in gesprek met Beau over het concert op Koningsdag:

Volledig scherm Alyssa (inzetje) en haar grote idolen van Metallica © AD

