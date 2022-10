Meth, half miljoen euro en wapens gevonden bij grote politieactie waar 1000 man aan meedeed

Tijdens een grote politieactie vanwege een drugsonderzoek zijn onder meer ruim een half miljoen euro in cash, tien kilo crystal meth en meerdere vuurwapens gevonden. De politie meldt dinsdag dat er meer dan veertig woningen en bedrijven zijn doorzocht in verschillende plaatsen in Nederland. Ook twee huizen in Spanje zijn doorzocht.

De politie doet samen met de FIOD en de Belastingdienst onderzoek naar de grootschalige productie van en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. Maandag werd al bekend dat er bij de actie negen personen zijn aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 26 en 74 jaar uit Eindhoven, Best en Oirschot. Eén van hen, een 41-jarige man, zat al vast en is in zijn cel aangehouden. De mannen worden verdacht van witwassen, de productie en handel in synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie.

Groot aantal drugslabs

Met de aanhoudingen denken de politie en het Openbaar Ministerie enkele spelers achter een gedeelte van een groot aantal drugslabs te pakken te hebben. Een paar verdachten zijn aangehouden op een woonwagenkamp aan de Heezerweg te Eindhoven. Daar werden ook acht woningen doorzocht. Verder zijn er doorzoekingen geweest in woningen en bedrijven in de Brabantse plaatsen Best, Nuenen, Oirschot, Helmond, Den Bosch, Waalre en Oeffelt. Ook in Zandvoort was een actie, en in Spanje werden twee woningen in Málaga en Marbella doorzocht.

De opbrengst

Ruim duizend agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van Defensie deden mee aan de actie, waarbij onder meer vuurwapens, jachtgeweren en een luchtdrukwapen werden gevonden. Ook vond de politie meer dan een half miljoen euro in cash en mogelijk ook cryptomunten, ‘soms verstopt onder de grond of in verborgen ruimtes in en bij de zoeklocaties'.

Verder stuitte de politie op meerdere soorten drugs: kleine hoeveelheden hasj, cocaïne en amfetamine, maar ook tien kilo crystal meth en verschillende grondstoffen die gebruikt worden bij het maken van synthetische drugs. Ook zijn er zakken vol dure horloges, een grote hoeveelheid kleding, 136 kilo zwaar vuurwerk, een aantal paarden en bijna dertig auto’s en een scooter in beslag genomen. In Oeffelt is daarnaast een drugslab in opbouw opgerold.

Het onderzoek gaat verder en de politie sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. De negen verdachten zitten vast en worden verhoord. Ze zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Aanstaande donderdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.