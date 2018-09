Metoo heeft ervoor gezorgd dat de schaamte beetje bij beetje wordt overwonnen

onderzoek De wereld van topruiters kent ook een schimmige kant

23 september Dankzij topruiters heeft Brabant een goede naam opgebouwd in de paardenwereld. Dat heeft een schaduwzijde, want de handel in toppaarden is een walhalla voor witwassers met schimmige bv's in belastingparadijzen. De Belastingdienst legt dit wereldje onder de loep.