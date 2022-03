MeToo-strijd zorgt naast lof ook voor bedreigingen: ‘Laat me niet klein krijgen’

Na twee jaar is Jan (70) eindelijk klaar met puzzel van 33.600 stukjes! Alhoewel... ‘Er mist één stukje’

De hele coronacrisis lang puzzelde Jan Jonkvorst (70) uit Barneveld aan een joekel van 33.600 stukjes. Nu ligt het meer dan 5 meter brede jungletafereel te pronken op zijn garagevloer. Maar waar dat ene stukje is? ,,Alles overhoop gehaald, maar het is er niet. Nou ja. Gelukkig is het geen hoekje.’’

11 maart