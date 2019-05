‘Mexicaan op drugsboot is lid van drugskartel’

Schilder, advocaat, arts of stukadoor: iedereen bokst

10:24 De boksscholen in ons land puilen uit, alle lagen van de bevolking vinden de weg naar het canvas. Vroeger was het nog een sport waar de oude penoze en hoogblonde vrouwen met grote borsten op afkwamen. Dat is veranderd. ,,Het mooie van boksen is dat alle lagen van de bevolking het doen, er is geen onderscheid.”