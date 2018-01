MH17-nabestaanden hebben recht op miljoenen schadevergoeding

Een groep nabestaanden van de neergehaalde vlucht MH17 heeft een Amerikaanse rechtszaak gewonnen, waardoor zij recht hebben op honderden miljoenen schadevergoeding. Dat blijkt uit rechtbankstukken die in bezit zijn van het tv-programma ZEMBLA. De kans dat ze het bedrag daadwerkelijk krijgen, is overigens nihil.

Onder de groep nabestaanden bevinden zich tien Nederlanders. In totaal deden 25 nabestaanden mee aan de rechtszaak, die werd aangespannen tegen de leider van de separatisten in Oekraïne Igor Girkin. De legerleider was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak, en ook op zijn woonadres in Moskou is geen teken van leven aangetroffen. De kans dat de families, die 20 miljoen per slachtoffer zouden moeten krijgen, het geld dan ook krijgen, is daarom heel klein.

Volgens de advocaat van de nabestaanden, de Amerikaan Floyd Wisner, ging de zaak niet om het geld, maar om gerechtigheid. ,,We willen aandacht op het wereldtoneel voor de zaak en voor degenen die verantwoordelijk zijn voor deze verschrikkelijke tragedie." Wisner is nog wel van plan om beslag te laten leggen op de bezittingen van Girkin, maar vreest dat dit bij lange na niet voldoende is om de miljoenen toegewezen vergoeding te voldoen.