MH17-proces: advocaten binnenkort naar Rusland voor overleg met verdachte

Nog geen verdachten verschenen

Tot nu toe is nog geen enkele verdachte komen opdagen tijdens het MH17-proces dat in maart begon. Dat de advocaten naar Rusland gaan voor overleg met hun cliënt, kan van groot belang zijn voor het proces. Mogelijk zal Poelatov dan uitgebreider toelichten wat zijn rol was in het separatistengebied in Oost-Oekraïne op de dag dat MH17 werd neergeschoten. De Rus Poelatov behoorde tot de inlichtingendienst van de Oekraïense separatisten. Hij is ook een voormalig officier uit het Russische leger. Hij zou in juli 2014 betrokken zijn geweest bij het vervoeren en beveiligen van het Buk-transport in Oost-Oekraïne.