Mia belandde op haar 19e in de pornowereld: ‘Mijn grenzen werden steeds meer verlegd’

Coronavirus LIVE | Koninklij­ke Horeca Nederland stapt naar rechter om uitbetalen coronas­teun, flink meer besmettin­gen

18:01 Koninklijke Horeca Nederland (KHN) begint nog een corona-rechtszaak tegen de overheid. De brancheorganisatie wil via een kort geding afdwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 5048 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan het weekgemiddelde. Het RIVM spreekt van een ’derde golf’ in de coronapandemie. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.