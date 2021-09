Micha Kat blijft vastzitten in Noord-Ierse cel

Dodelijke steekpar­tij in Almelo: man met kruisboog is getrainde vechtspor­ter

21:36 ALMELO - Twee doden en een gewonde, vermoedelijk slachtoffers van een man die in bezit is van een mes en een kruisboog. Hij werd vrijdagochtend door leden van een arrestatieteam neergeschoten. Almelo is in shock.