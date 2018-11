Micheal (28) uit Eritrea leeft tussen hoop en wanhoop

Een broek en een shirt. Meer stopt Micheal niet in zijn rugzak als hij op 5 juli 2017 zijn huis in Hagaz verlaat. Het is een uur of acht 's avonds. Het gaat in het diepste geheim. Zijn vrouw, met wie hij nog niet zo lang getrouwd is, mag van niks weten. ,,Ik zei tegen haar dat ik even naar de stad ging.''