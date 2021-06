Middelbare scholieren positief over coronavaccinatie: ‘Het helpt als wij het ook doen’

Coronavirus LIVE | Rekenkamer: Nederland liet na vliegreizi­gers te beschermen, minder mensen met mondkapje in ov

20:16 Nederland - en nog veertien andere EU-landen - hebben de rechten van vliegreizigers onvoldoende beschermd, oordeelt de Rekenkamer in een stevig rapport. Ze hadden moeten ingrijpen toen luchtvaartmaatschappijen ten onrechte passagiers geen geld teruggaven. En sinds de mondkapjesplicht afgelopen zaterdag op veel plekken is afgeschaft, dragen een stuk minder mensen een mondkapje in het openbaar vervoer. Dat zegt de landelijke branchevereniging OV-NL, die bezorgd is. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.