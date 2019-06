Middelbare school bant ‘satanistische’ smartphone: ‘Vernietigende invloed op moraal en zeden’

Lees hier de complete brief van de schooldirectie aan de ouders:



Geachte ouder(s)/verzorger(s),



Deze brief gaat over het gebruik van de smartphone en andere moderne communicatiemiddelen in de school. We willen u vragen deze brief zorgvuldig te lezen. Aan het eind ervan vragen we om uw mening.



Het digitale wonder



Het is haast niet voor te stellen. In het jaar 2007 werd de eerste smartphone in Nederland verkocht, de iPhone 2 van Apple. Heel recent, slechts 12 jaar later, constateerde een collega dat iedere leerling van groep 8 van een reformatorische (!) basisschool in het midden van ons land een smartphone op zak heeft. Inmiddels zijn overal gratis wifi-netwerken aangelegd. Royale data-abonnementen worden steeds goedkoper en komen tegen een paar euro’s per maand beschikbaar. Filters lijken uitgeschakeld te worden. Zo worden onze kinderen, anno 2019, al op jonge leeftijd zonder belemmering aangesloten op de digitale snelweg en ligt de wereld voor hen open.

Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw hebben we geprobeerd om de televisie op afstand te houden. Tot zo’n twintig jaar geleden. Toen kwam het internet en weer tien jaar later de smartphone. Massaal hebben we de deur op een kier gezet. Bijna geruisloos is het digitale wonder door die kier naar binnen geslopen en heeft het zich in onze levens genesteld; zonder dat we er echt erg in hadden. Welhaast argeloos zijn we er gebruik van gaan maken, iedere dag een beetje meer. Gedreven door nieuwsgierigheid en door gemak. Vandaag kunnen we niet meer zonder (tenminste, dat denken we) en lopen we allemaal aan de leiband van de techniek.



Een tegenbeweging



Sluipenderwijs. Zo is het ook in het Calvijn College gegaan. Vandaag wandelen duizenden leerlingen het Calvijn College binnen; de meesten met smartphone. Een enkeling zonder. De komst van het internet en de smartphone heeft niet alleen onze maatschappij maar ook de cultuur in onze school ingrijpend veranderd. In de achterliggende tijd hebben we ons als bestuur en directie van de school hierop diepgaand bezonnen. Dat heeft ons tot het voornemen gebracht om de smartphone en andere digitale communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld smartwatches) buiten de school te houden. Daarvoor hebben we op hoofdlijn drie argumenten benoemd, die we onderstaand kort willen toelichten.

Geestelijke (on)reinheid. Onze jongeren worden via het internet en hun smartphone overspoeld met ‘geestelijke boosheden’ (lees Efeze 6). Hoewel er natuurlijk verschillen bestaan, worden onze leerlingen volgestopt met foute muziek, met sport, met seks en met geweld. Dat gebeurt ook tijdens schooltijd. Veel leerlingen hebben toegang tot filmsites als Netflix of Videoland, via een eigen of via een gedeeld abonnement. De vernietigende invloed hiervan op hun moraal en zeden is groot. Bovendien wordt iedere seconde van hun tijd geclaimd en blijft, als God het niet verhoedt, Gods koninkrijk buiten hun beeld.

Mentale (on)rust. Onze leerlingen komen naar school om iets te leren. Om te kunnen leren is mentale rust en concentratie op de juiste dingen nodig. De fysieke aanwezigheid van hun smartphone zorgt voor onnodige en daardoor storende afleiding. Ze worden voortdurend geprikkeld, terwijl hun aandacht wordt gevangen door allerlei dingen die niets met de school en met leren te maken hebben.

(A)sociaal gedrag. Een school is een gemeenschap. Doordat onze leerlingen hun smartphone binnen handbereik hebben, is de verleiding groot om op hun schermpje te zitten staren. In plaats van dat ze met elkaar praten en daardoor meer betrokken zijn op elkaar. Contact en communicatie met mensen is belangrijker dan met dingen. Daarnaast vindt ook veel misbruik van de smartphone plaats, bijvoorbeeld in de vorm van ongewenst en soms ook onacceptabel online-gedrag. Omdat wij als school een vormende opdracht hebben die wortelt in onze grondslag (Schrift en Belijdenis) en in de doopbelofte van de ouders van onze leerlingen, vinden we dat wij hier onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de periode dat de leerlingen onze school bezoeken.



Praktische invulling



In het kort willen we u uitleggen hoe we aan het voornemen om de smartphone (en andere moderne communicatiemiddelen) buiten de school te houden invulling willen geven.

Thuis, òf in de kluis. Dat is het motto. De gedachte is dat iedere leerling de beschikking krijgt over een kluisje. Als de leerling ’s morgens op school arriveert is zijn eerste handeling het opbergen van zijn smartphone in zijn kluisje. Aan het eind van de schooldag is de laatste handeling van de leerling op school het uit het kluisje halen van zijn smartphone. Dit heeft consequenties voor docenten, leerlingen en ouders. Onderstaand volgen daarvan een paar voorbeelden.

De leerlingen zijn vanaf het moment dat ze op school arriveren niet meer bereikbaar via hun smartphone. Dat betekent dat noodzakelijke contacten tussen leerlingen en ouders weer gaan verlopen via de receptie. Alle informatie met betrekking tot het rooster zal, zolang de leerlingen op school zijn, weer via publicatieschermen verlopen.

In onze schoolgids staat vermeld dat leerlingen op onze school geen smartphone nodig hebben. De huidige praktijk is dat sommige docenten wel om gebruik van de smartphone vragen, bijvoorbeeld voor een Kahoot-enquête of voor het maken van foto’s voor een werkstuk. Waar noodzakelijk zal de school in hulpmiddelen voorzien.

Voor het overgrote deel van de leerlingen die onze school bezoeken geldt dat het scherm vele uren per dag voor hun zintuigen beschikbaar is. We willen meer aandacht gaan besteden aan media-educatie. Daarbij zal de nadruk liggen op het aanspreken en activeren van de gewetens van onze leerlingen en het creëren van inzicht in de effecten van gebruik van moderne communicatiemiddelen op hun persoonsvorming.



Vragen aan u



We hechten groot belang aan samen optrekken bij de vorming van onze jongeren. Daarom willen we de volgende vragen aan u stellen:

Herkent u de belangrijkste argumenten achter ons voornemen (zie boven onder ‘een tegenbeweging’)?

Ondersteunt u de maatregel die we voornemens zijn te treffen, namelijk: het buiten de school houden van moderne communicatiemiddelen (waaronder de smartphone, de smartwatch en straks de smartglasses)? Wilt u uw antwoord toelichten?

Hebt u suggesties of adviezen die we mee kunnen nemen bij de uitwerking van ons beleid ten aanzien van dit onderwerp, en zo ja, welke?

Welke leeftijd heeft uw oudste kind op het Calvijn College?

We zouden het zeer op prijs stellen als u bovenstaande vragen zou willen beantwoorden. Daarvoor kunt u klikken op onderstaande link. De enquête-termijn sluit D.V. vrijdag 5 juli. Alvast hartelijk dank voor uw meewerken en meedenken!



Ten slotte



Sluipenderwijs. Zo is het gegaan. En zo zal het blijven gaan. Langs de weg van de verleiding. Zo werkt de satan. Zo ging het in Genesis 3 en zo gaat het nog. Daarom roept de Heere Jezus in Marcus 13 op tot waakzaamheid: ‘En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt!’. Hier ligt schuld. Moeten we als school, gezin en kerk niet gezamenlijk belijden dat we hier niet waakzaam genoeg zijn geweest? We hebben een strijd te strijden. Een strijd tegen de geestelijke boosheden (Efeze 6) en tegen de boosheid die in onze eigen harten leeft (Markus 7, zie onderstaand citaat); twee boosheden die zo ontzettend goed op elkaar aansluiten. Deze geestelijke strijd kan alleen gewonnen worden met geestelijke wapens (Efeze 6). Wapens die aan hen worden uitgereikt die in Christus zijn. Laten we daarom bidden. Voor onszelf en voor onze kinderen. John Bunyan zegt: ‘U kunt meer doen dan bidden nadat u gebeden hebt, maar u kunt niet meer doen dan bidden totdat u gebeden hebt.’ Op het gebed doet God wonderen; het is Pinksteren geweest!



Als u op deze brief wilt reageren of met ons in gesprek wilt stuurt u dan een e-mail naar het bestuur (bak@calvijncollege.nl)



met een hartelijke groet,



namens bestuur en directie van de school



Jan Bakker