Miedema wil ook buiten de zestien het verschil maken: ‘Meisjes, alles is mogelijk!’

Toen Miedema nog een kleine Vivianne was, twaalf jaar geleden op de basisschool in Hoogeveen, keek ze met klasgenoten elke vrijdagochtend naar het Schooltv-weekjournaal. ,,Als ik dan een reportage zag over een oorlog in Afrika, wilde ik daar absoluut meer over weten. Ik was best een wijsneus.”