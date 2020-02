Mijn hoogbejaarde ouders leenden mijn broer 140.000 euro, afbetalen doet hij niet

Interview Ex-vrouw Joost Zwagerman: ‘Hij was geweldig, maar er was ook een andere Joost’

15:00 Na de zelfmoord van Joost Zwagerman had zijn ex-vrouw Arielle Veerman (56) soms het gevoel dat mensen dachten dat zij hem over de rand had geduwd. Hun scheiding, de daaropvolgende rechtszaken en de depressie die Zwagerman overviel, wreef hij haar aan, en velen met hem. Maar het ligt genuanceerder, toont Veerman in haar boek De langste adem; een leven met Joost Zwagerman.