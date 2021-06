Mijn lieve kleintje is ziek: zielig, maar minder stressvol dan pre-lockdown

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 445. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

We hebben een heel zielig kleintje. Ziek, koorts, best hoog. Nee, geen corona. We deden een thuistest, voor het eerst. Je wil het ze bijna niet aandoen als ze zich toch al rot voelen, maar het is niet anders, hoort er nu eenmaal bij. En hij was negatief. In ieder geval geen corona. Wel superzielig. Of had ik dat al gezegd?

Enfin, ze ligt nu te slapen onder een dun lakentje op het ouderbed, omdat dat het dichtst bij mijn kantoortje ligt. Zo kan ik tussen het vergaderen en stukjes tikken door het beste toezicht op haar houden.

Ik ging net even kijken: ze slaapt. Nou ja, toen ik om de hoek keek, werd ze natuurlijk net daarvan wakker. Oud huis, krakende houten vloeren. Je weet dat het kan gebeuren. Maar je moet toch kijken. Voor hetzelfde geld is ze veel zieker dan net nog en ligt ze te wachten tot je even langskomt.

Halfwakker werd ze, ze keek even vanonder haar lakentje omhoog. Rood hoofdje, beetje geloken ogen. Maar ze is zo ziekig dat een eenvoudig ‘slaap maar lekker door, schatje’ genoeg is. Zielig.

Tik ik weer even door.

Je realiseert je meteen hoeveel stress je vroeger had, pre-lockdown, als een kleintje ziek werd. Wie blijft er thuis? Wie heeft de minst belangrijke werkdag? Dus wat dat betreft hoeft het van ons niet zo snel weer helemaal normaal te worden. Maar dat terzijde.

Het is altijd lastig bij kleintjes. Klinkt flauw, maar ze kunnen alles hebben en meestal kom je er gewoon niet achter. Ze pikken iets op, het lichaam begint zich ertegen te verzetten (gelukkig maar), krijgen ze dus koorts en direct daarna is het meestal weer voorbij. Meestal. De pest is dat je niet weet of het een van die dingen is die weer snel verdwijnen of iets ergers. Ach, de angsten die je als ouder hebt dat ze toch iets ernstigs onder de leden hebben. Want we hebben allemaal weleens gelezen van zo’n kindje: even ziek, leek niks aan de hand en ineens…

Ik ben toch maar weer even over de krakende vloer naar de slaapkamer gelopen. Voor de zekerheid. Werd ze natuurlijk wel weer even halfwakker van. Oogjes open, weer dicht toen ik dat zei. In haar handje de lievelingsknuffel geklemd. Lief, maar vooral ook zielig. Of had ik dat al gezegd?