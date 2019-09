‘Mijn man heeft behoefte aan een stom cryptogram in plaats van vrijen’

VIDEO Vader gebruikte dienstwa­pen bij familiedra­ma Dordrecht

16:49 De 35-jarige man die gisteren zijn twee dochters en (ex-)vrouw doodschoot in een rijtjeshuis in Dordrecht, deed dat met zijn dienstwapen. Het pistool is gevonden in de woning. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of de politieman toestemming had om zijn wapen mee naar huis te nemen.