Milieuactivisten bezetten boorplatform: we blijven zolang het nodig is

VIDEO Eindrapport overleden Ivana Smit overgedragen aan Maleisische politie

7:33 De sectie op het lichaam van de eind vorig jaar overleden Ivana Smit is afgerond. De onderzoeksresultaten worden overgedragen aan de Maleisische politie. Begin deze maand kwam al naar buiten dat het Limburgse model mogelijk al was overleden voordat ze van een balkon in een hotel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur viel.