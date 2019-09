Milieuorganisatie haalt uit naar Schiphol: ‘Veel vluchten zijn illegaal’

Volgens juristen kan dat betekenen dat het aantal vluchten op Schiphol drastisch omlaag moet. Het ontbreken van de vergunning wordt bevestigd door Schiphol zelf. ,,Dat betekent dat Schiphol in overtreding is en er daarmee sprake is van een illegale situatie", zegt voorzitter Johan Vollenbroek van MOB.



Vollenbroek heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, formeel verzocht te gaan handhaven. Ook gaat hij een klacht indienen bij de Europese Commissie in Brussel.