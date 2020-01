Militair opgepakt op Bonaire om dronkenschap en bedreiging

COLD CASE Zaak-Tan­ja Groen emotio­neert oud-recher­cheur: 'Heb het nooit meer losgelaten’

14:02 Is het dan eindelijk zover, wordt Tanja Groen alsnog gevonden? De mysterieuze verdwijning van de studente is voor oud-rechercheur Peter van Heugten (69) de zaak van zijn leven. Hij bouwde een band op met Tanja's ouders en hield tig zoekacties na talloze tips, van serieuze bronnen tot paragnosten: ,,We hebben overal gezocht, in grotten, de rivier, in de velden.”